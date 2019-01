Liveübertragung: Donnerstag, 17. Januar, 11.35 Uhr

Die FDP-Fraktion verlangt einen Abbau der Bürokratie beim Zoll. In einem Antrag (19/6549) wird die Bundesregierung aufgefordert, die Personallücke beim Zoll zu schließen und die IT-Verfahren zu vereinfachen. Der Antrag wird am Donnerstag, 17. Januar 2019, eine Stunde lang erstmals im Bundestag debattiert und im Anschluss in die Ausschüsse überwiesen. Strittig ist die Federführung. Während die FDP die Federführung beim Wirtschaftsausschuss sieht, plädieren die Koalitionsfraktionen für die Federführung beim Finanzausschuss.

„Wir brauchen effiziente Zollverfahren“

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen müsse die Arbeitsbelastung vereinfacht werden, schreibt die FDP. Die Abgeordneten verweisen auf Berichte von Unternehmen, dass trotz voranschreitender Digitalisierung des Zollwesens immer noch umständliche Kurierfahrten zu Dienststellen des Zolls erforderlich seien, um Dokumente in Papierform vorzulegen. „Um den Mittelstand zu stärken, brauchen wir effiziente Zollverfahren, sowohl in Deutschland als auch im Ausland“, fordern die Abgeordneten. (hle/15.01.2019)