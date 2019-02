Liveübertragung: Freitag, 1. Februar, 15.25 Uhr

Die Sitzungswoche endet am Freitag, 1. Februar 2019, mit einer von der Linksfraktion verlangten Aktuellen Stunde zum Thema „INF-Vertrag bewahren, atomare Aufrüstung in Europa verhindern und US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen“. INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces (nukleare Mittelstreckensysteme). Der INF-Vertrag über die Vernichtung der Mittelstreckenraketen war 1987 zwischen der Sowjetunion und den USA vereinbart worden und trat 1988 in Kraft. Die USA haben in jüngster Zeit Russland vorgeworfen, gegen den INF-Vertrag zu verstoßen, und ihrerseits gedroht, den Vertrag zu kündigen. (vom/29.01.2019)