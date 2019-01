Liveübertragung: Donnerstag, 31. Januar, 17.20 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 31. Januar 2019, in dreiviertelstündiger erster Lesung einen von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit-Steuerbegleitungsgesetz – Brexit-StBG). Danach soll die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden, wobei der Finanzausschuss die Federführung übernehmen soll.

Rechtsfolgen des Brexits

Mit dem geplanten Gesetz sollen der Bundesregierung zufolge „notwendige Regelungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Finanzen“ zur Begleitung des Austritts Großbritanniens getroffen werden. Die steuerlichen Regelungen des Gesetzes, die sowohl bei einem „harten Brexit“, also ohne ein Austrittsabkommen, als auch im Fall eines Austrittsabkommens mit Übergangsphase zur Anwendung kommen, sollen laut Bundesregierung verhindern, dass „allein der Brexit für den Steuerpflichtigen nachteilige Rechtsfolgen“ auslöst, obwohl dieser bereits alle wesentlichen steuerlich relevanten Handlungen vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU vollzogen hat.

Dabei handelt es sich konkret um Regelungen zur Vermeidung einer rückwirkenden Besteuerung des Einbringungsgewinns in Fällen, in denen Unternehmensteile oder Anteile vor dem Brexit beziehungsweise vor Ablauf einer in einem Austrittsabkommen vereinbarten Übergangsfrist von einem britischen Steuerpflichtigen oder in eine britische Körperschaft zu Werten unterhalb des gemeinen Werts eingebracht wurden (Paragraf 22 Absätze 1 und 2 des Umwandlungssteuergesetzes).

Auflösung von Ausgleichsposten vermeiden

Auch die zwingende Auflösung eines Ausgleichspostens nach Paragraf 4g des Einkommensteuergesetzes, der vor dem Brexit mit dem Ziel gebildet wurde, die unter anderem aufgrund der Überführung eines Wirtschaftsguts in eine britische Betriebsstätte ausgelöste Besteuerung stiller Reserven über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren zu verteilen, soll vermieden werden.

Das gleiche gilt auch für die Verzinsung in den Fällen einer Ratenzahlung nach Paragraf 6b Absatz 2a des Einkommensteuergesetzes bei Ersatzbeschaffung im Vereinigten Königreich nach dem Brexit, sofern der Antrag auf Ratenzahlung bereits vor dem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der EU und auch nicht wie ein solcher zu behandeln ist sowie eine schädliche Verwendung (Paragraf 93 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes) in bestimmten definierten „Altfällen“ und zur Verhinderung unbilliger Härten im Rahmen der „Riester“-Förderung. (sas/21.01.2019)