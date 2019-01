Liveübertragung: Donnerstag, 31. Januar, 14.50 Uhr

Ohne Aussprache wird der Deutsche Bundestag am Donnerstag, 31. Januar 2019, mehrere Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen:

Kompensationsregelungen für Feiertage: Feiertage, die auf das Wochenende fallen, sollen an Werktagen nachgeholt werden. Das fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (19/2133), der an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden soll. Darin verweist sie darauf, dass in mehr als 85 Ländern Kompensationsregelungen für Feiertage existieren, die auf einen Sonntag fallen. Die Linke begründet ihren Antrag damit, dass heutzutage gesetzliche Feiertage nicht nur dem kulturellen Gedenken, sondern vor allem auch der Erholung dienen und damit zur Stressreduzierung und zur Reproduktion der Arbeitskraft beitragen. „Sie stärken dabei sowohl das kulturelle Leben als auch den sozialen Zusammenhalt im Land“, schreibt die Fraktion.

Vogelschutz: Die AfD-Fraktion fordert einen besseren Schutz von Vögeln in Europa. Die Abgeordneten kündigen dazu einen Antrag an, der federführend an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überweisen werden soll.

Chemischer Pflanzenschutz: Der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel soll wirksam reduziert werden. Das fordert die AfD-Fraktion, die dazu einen entsprechenden Antrag ankündigt. Die Vorlage soll federführend an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überweisen werden.

Tourismus: Die Fraktion Die Linke setzt sich dafür ein, die nationale Tourismusstrategie sozial-ökologisch zu gestalten. Die Abgeordneten kündigen einen entsprechenden Antrag an, der federführend an den Tourismusausschuss überwiesen werden soll.

(eis/21.01.2019)