Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will in der nächsten Sitzungswoche den Bewegungen des späteren Attentäters Anis Amri in Nordrhein-Westfalen weiter nachspüren. Darüber hinaus soll es am Donnerstag, 31. Januar 2019, um die Frage gehen, wie die Personalie Amri im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) der Polizeien und Nachrichtendienste des Bundes und der Länder behandelt wurde. Dazu sind ein ehemaliger Verwaltungsangestellter der Stadt Emmerich, wo Amri im Spätsommer 2015 einen Monat in der Flüchtlingsunterkunft verbrachte, sowie eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde in Oberhausen und eine Beamtin des Verfassungsschutzes als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz von Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

BüMA-Sammler Anis Amri

Der Tunesier Amri, der im Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidpatz den bislang opferreichsten radikalislamischen Anschlag in Deutschland verübte, führte eine unstete Existenz. Seit dem Sommer 2015 vagabundierte er zwischen Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen und sammelte BüMA's wie andere Leute Briefmarken. Das Kürzel „BüMA“ steht für „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender“, die ein Flüchtling beim Erstkontakt mit einer deutschen Behörde ausgehändigt bekommt, um bis zum Beginn des Asylverfahrens seinen vorläufig legalen Aufenthalt nachzuweisen.

Im Idealfall sollte jeder Flüchtling nicht mehr als ein solches Dokument besitzen, das auch zum Leistungsbezug berechtigt. Amri konnte nicht genug davon bekommen. Allein in Nordrhein-Westfalen ergatterte er unter verschiedenen Namen mindestens vier der begehrten Papiere, zunächst am 3. August in Dortmund als „Mohammed Hassa“, am 28. Oktober erneut in Dortmund als „Ahmed el Masri“ und bereits einen Tag später in Münster ebenfalls unter der Pseudo-Identität „el Masri“.

Sachbearbeiterin aus Oberhausen soll befragt werden

Als Zeugin geladen ist Sabrina Bové, Sachbearbeiterin in der Ausländerbehörde der Stadt Oberhausen, die Amri am 29. März 2016 seine vermutlich vierte nordrhein-westfälische BüMA ausgestellt hat. Es handelte sich um ein Ersatzdokument, nachdem er behauptet hatte, er habe das Original verloren. Zunächst hatte der Ausschuss noch eine weitere Zeugin hören wollen, Nicole Pilgrim aus Dortmund, die als Verwaltungsfachangestellte in der Ausländerbehörde Amri zwar nie persönlich zu Gesicht bekommen, aber die Kopie seiner BüMA vom 28. Oktober zu den Akten genommen hatte.

Die Reise nach Berlin soll Frau Pilgrim indes nun doch erspart bleiben. Die Vertreter der Opposition haben mit dem Argument Gehör gefunden, dass sämtliche damaligen Mitarbeiter von Ausländerbehörden bereits vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages aufgetreten seien und wesentlich Erhellendes von diesen Zeugen nicht mehr zu erwarten sei.

Ehemaliger Flüchtlingsbetreuer aus Emmerich geladen

Weiterführende Angaben über Amris Aufenthalt in Emmerich erhofft der Ausschuss hingegen von Wilhelm Berg. Der mittlerweile im Ruhestand lebende Zeuge war vom 1. September 2015 bis Ende 2017 als Flüchtlingsbetreuer bei der Stadtverwaltung beschäftigt.

Er arbeitete in einem Büro in der Asylbewerberunterkunft an der Emmericher Tackenweide 19, wo Amri seit dem 18. August 2015 etwa einen Monat lang lebte. Er stand den Flüchtlingen in täglichen Sprechstunden zur Verfügung und zahlte ihnen alle zwei Wochen auch ihre Geldleistungen aus. Berg war ein Kollege des Betreuers Cyriaque Towenou, bei dem sich Mitbewohner Amris über dessen radikalislamische Agitation beschwert hatten.

Verfassungsschutz-Mitarbeiterin im Zeugenstand

Als dritte Zeugin wird am nächsten Donnerstag eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) auftreten, Petra M., die ihre Behörde in der den Ausschuss interessierenden Periode als Verbindungsbeamtin im GTAZ vertrat. Sie nahm in dieser Funktion an allen Sitzungen teil, in denen der Fall Amri zur Sprache kam, was elf Mal der Fall war, zuletzt am 2. November 2016, sechs Wochen vor dem Anschlag. Sieben Mal fiel der Name Amri in der Arbeitsgruppe „Operativer Informationsaustausch“ sowie je zwei Mal in der AG „Status“, in der es um Abschiebefälle geht, und in der „Täglichen Lage“. Der Tenor der Einschätzungen lautete, von Amri sei kein „akuter Gefährdungssachverhalt“ zu befürchten.

Den Ausschuss würde interessieren, ob diese Ansicht einhellig vertreten wurde oder umstritten war. Zur Debatte steht überdies ein Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes, Amri plane einen Anschlag, der am 2. November ebenfalls zur Sprache kam. Der Verfassungsschutz soll damals zugesagt haben, der Sache nachzugehen. (wid/24.01.2019)

Zeit: Donnerstag, 31. Januar 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 30. September, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen