Der Bundestag gedenkt am Donnerstag, 31. Januar 2019, in einer Sonderveranstaltung der Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der 74. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945. Nach einer Begrüßungsansprache von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble hält der international renommierte israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Prof. Dr. Dres. h. c. mult. Saul Friedländer die Gedenkrede. Die Gedenkstunde beginnt um 9 Uhr im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes.

Die Gedenkstunde wird ab 9 Uhr live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Parallel dazu wird sie mit englischem Dolmetscherton auf der englischsprachigen Webseite des Bundestages (www.bundestag.de/en) ebenfalls live übertragen.

Die Gedenkstunde wird ab 9 Uhr auf www.bundestag.de/gebaerdensprache/ auch mit Live-Dolmetschung in Gebärdensprache und mit Untertitelung für Gehörlose und Hörgeschädigte übertragen.

Eltern wurden in Auschwitz ermordet

Saul Friedländer wurde 1932 als Sohn einer jüdischen Familie in Prag geboren. Nach der deutschen Besetzung Prags im März 1939 emigrierte die Familie nach Frankreich. Während der Junge im Versteck überlebte, wurden seine Eltern verhaftet und noch 1942 in Auschwitz ermordet.

Nach dem Krieg wanderte Friedländer nach Palästina aus, nahm 1948 am israelischen Unabhängigkeitskrieg teil, studierte von 1950 bis 1953 an der School of Law and Economics in Tel Aviv und erwarb 1955 am Institut d’Études Politiques in Paris das Diplôme de Sciences Politiques. 1963 promovierte er in Genf in Politikwissenschaft und wirkte zunächst am Genfer Institut für Internationale Studien.

Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels

Als Historiker lehrte er in Genf 1964/65 als Assistenzprofessor, dann als Lehrbeauftragter und von 1967 bis 1987 als ordentlicher Professor. 1976 nahm er zudem den Ruf als Ordinarius für moderne europäische Geschichte an die Universität Tel Aviv an. Anschließend übernahm er eine Professur für Geschichte an der University of California in Los Angeles.

Hinzu kamen weitere Verpflichtungen, unter anderem an der Hebräischen Universität in Jerusalem und an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales. Friedländer erforschte hauptsächlich die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere das Schicksal der europäischen Jüdinnen und Juden. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzer-Preis und im Oktober 2007 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Musik von Erwin Schulhoff und Viktor Ullmann

Umrahmt wird die Gedenkstunde mit Musik des tschechischen Komponisten Erwin Schulhoff (1894-1942) und des österreichischen Komponisten Viktor Ullmann (1898-1944). Das 1999 gegründete Bennewitz-Quartett aus Prag mit Jakub Fišer (Violine), Štěpán Ježek (Violine), Jiří Pinkas (Viola) und Štěpán Doležal (Violoncello) spielt „Alla Tango milonga“ (Andante, Nr. 4) aus den Fünf Stücken für Streichquartett aus dem Jahre 1923 von Erwin Schulhoff sowie das Streichquartett Nr. 3 opus 46 (Allegro moderato. Largo. Allegro vivace e ritmico) von Viktor Ullmann aus dem Jahr 1943.

Erwin Schulhoff wurde nach der deutschen Besetzung des tschechischen Teils der Tschechoslowakei 1939 als Jude entlassen und erhielt 1941 die vermeintlich rettende sowjetische Staatsbürgerschaft. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurde er als „Bürger eines Feindstaates“ verhaftet und starb im August 1942 im Internierungslager Wülzburg (Bayern) an Tuberkulose.

Viktor Ullmann, der sich erst durch die Verfolgung der jüdischen Wurzeln seiner Familie bewusst geworden sein soll, wurde 1942 in Theresienstadt

interniert. Die meisten seiner dortigen Lagerkompositionen wurden gerettet. Am 16. Oktober 1944 wurde Ullmann nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet.

„Versteckte Kinder“ Thema der Jugendbegegnung

Mit dem Thema „Versteckte Kinder“ beschäftigt sich die diesjährige Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages. An ihr nehmen 78 Jugendliche im Alter von 17 bis 26 Jahren aus zehn Ländern teil, die sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzen oder sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren. Unter ihnen befinden sich neben 57 deutschen Staatsangehörigen auch sechs Teilnehmer aus Frankreich, fünf aus Polen, je zwei aus Österreich und Russland und je ein Teilnehmer aus Aserbaidschan, Israel, der Schweiz, Tschechien und der Ukraine.

Die Teilnehmer treffen sich am Montag, 28. Januar, in Berlin. Am Dienstag, 29. Januar, fahren sie zum Anne-Frank-Zentrum, wo unter Leitung von Ulrike Huhn, Olga Goseberg, Anna Rosenhain-Osowska, Nina Ritz und Jan Fahlbusch fünf Arbeitsgruppen zum Thema „Was weiß ich über Zivilcourage in der Zeit des Nationalsozialismus?“ gebildet werden, ehe Dr. Beate Kosmala ein Impulsreferat zum Thema „Versteckte Kinder“ hält. Nach einem Rundgang durch die Ausstellungen „Stille Helden“ und „Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin folgen vom Anne-Frank-Zentrum organisierte Exkursionen zum Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt und zu Orten in der Stadt, an denen Kinder versteckt wurden. Für den Abend ist die szenische Lesung „Ein Stück Wiese“ auf Einladung des Internationalen Auschwitz-Komitees vorgesehen.

Zeitzeugengespräche und Podiumsdiskussion

Am Mittwoch, 30. Januar, finden im Bundestag zunächst Zeit- und „Zweit“zeugengespräche mit Hanni Levi (Moderation: Ulrike Huhn), Birgit Hofmann und Gert Rosenthal (Moderation: Nina Ritz und Anna Rosenhain-Wosowska) und Hélène Waysbord (Moderation: Jan Fahlbusch, Ulrike Huhn und Olga Goseberg) statt. Am Nachmittag werden die Jugendlichen durch die Ausstellung „Some Were Neighbors: Kollaboration & Komplizenschaft“ des United States Holocaust Memorial Museums in der Halle des Paul-Löbe-Hauses des Bundestages geführt.

Hélène Waysbord, die Ehrenpräsidentin der Gedenkstätte Maison d’Izieu im Ort Izieu in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes, und Thierry Philip, Präsident der Maison d’Izieu, präsentieren im Anschluss das Gedenken an versteckte Kinder in Frankreich am Beispiel der Maison d’Izieu.

Ein Impulsreferat von Anna Rosenhain-Osowska zu Biografie und Werk von Saul Friedländer bereitet auf die Podiumsdiskussion vor, die am Donnerstag, 31. Januar, nach der Gedenkstunde mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und dem Hauptredner Saul Friedländer stattfindet. Sie beginnt um 11.30 Uhr im Raum 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses des Bundestages und wird von Hans-Henner Becker, dem Referenten für Jugendprojekte des Besucherdienstes des Bundestages, moderiert.

Die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus findet seit 1996 jährlich statt. Die Gedenkrede im vergangenen Jahr hatte die Holocaust-Überlebende Dr. h. c. Anita Lasker-Wallfisch MBE (Member oft he Order of the British Empire) gehalten. (vom/24.01.2019)