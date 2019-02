Liveübertragung: Donnerstag, 14. Februar, 11.10 Uhr

Die Menschenrechtspolitik steht am Donnerstag, 14. Februar 2019, im Mittelpunkt der Beratungen des Bundestags. Den Abgeordneten liegen die Jahresberichte des Deutschen Instituts für Menschenrechte für die Jahre 2016 (19/171) und 2017 (19/6492) sowie die Berichte über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland im Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 (19/172) sowie im Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018 (19/6493) vor.

Nach einstündiger Debatte sollen die Vorlagen an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe überwiesen werden. Abgestimmt werden dann auch Entschließungsanträge der Fraktionen von FDP (19/6455), Die Linke (19/6456) und Bündnis 90/Die Grünen (19/6457) zum Thema „70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe wird dazu Beschlussempfehlungen vorlegen.

Eingriffe in Recht auf Privatsphäre erheblich gewachsen

Im Jahresbericht 2016 heißt es unter anderem, das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit sei für das Deutschen Institut für Menschenrechte ein wichtiges Thema. Es müsse festgestellt werden, dass staatliche Eingriffe in das Menschenrecht auf Privatsphäre erheblich gewachsen seien. Mit Blick auf das Thema Bildung schreiben die Autoren, Menschenrechtsbildung sei die Grundlage dafür, dass Menschen ihre Rechte kennen und aktiv ausüben können.

Sie fordern, Unterrichtsmaterialien daraufhin zu überprüfen, „ob sie stereotype oder gar abwertende Bilder und Bezeichnungen vermitteln“. Im Bericht 2017 sprechen sich die Autoren für die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz aus. „Die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz erleichtert Kindern und ihren Eltern, Kinderrechte durchzusetzen“, heißt es in der Vorlage.

„Schwere Arbeitsausbeutung in Deutschland“

Im Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland im Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 wird intensiv auf die Situation der Flüchtlinge in Deutschland eingegangen. Dabei geht es unter anderem um die Qualität der Asylverfahren, die Lebensumstände in den Flüchtlingsunterkünften und den Familiennachzug.

Im Folgebericht werden „schwere Arbeitsausbeutung und die Lohnansprüche betroffener Migranten in Deutschland“ thematisiert - ebenso wie Zwangsunterbringungen in der Psychiatrie und die Rolle der Menschenrechte im Genehmigungsverfahren für Rüstungsexporte.

Entschließungsanträge von FDP, Linken und Grünen

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Entschließungsantrag die Bundesregierung unter anderem auf, die Rolle eines Vorreiters bei der Fortentwicklung der Menschenrechte im digitalen Zeitalter einzunehmen.

Die Linksfraktion setzt sich in ihrem Antrag unter anderem dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auch in Deutschland besser zu schützen. Die Forderungen der Grünen zielen unter anderem auf eine Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofs und des UN-Menschenrechtsrats ab. (hau/ahe/ 04.02.2019)