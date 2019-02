Liveübertragung: Donnerstag, 14. Februar, 10.05 Uhr

Um Änderungen bei der Einkommensteuer geht es während einer Bundestagsdebatte am Donnerstag, 14. Februar 2019. In erster Lesung beraten die Abgeordneten einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel: „Chancentarif statt Belastungstarif – Abschmelzen des Mittelstandsbauches“ sowie einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel: „Tarif auf Rädern“. Die beiden derzeit noch nicht vorliegenden Anträge sollen im Anschluss an die einstündige Debatte zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden. Abstimmen wird der Bundestag über einen weiteren Antrag der AfD-Fraktion (19/1844), in dem die Abschaffung der kalten Progression gefordert wird. Der Finanzausschuss wird dazu eine Beschlussempfehlung vorlegen.

AfD will „Missstand kalte Progression“ korrigieren

Die kalte Progression, die den Zustand beschreibt, dass unter gewissen Umständen Lohnerhöhungen zu einem geringeren Nettoeinkommen führen können, sei ein seit vielen Jahren bekanntes Problem, das häufig Gegenstand politischer Diskussionen gewesen sei, ohne dass es je einer angemessenen Lösung zugeführt worden wäre, schreibt die AfD-Fraktion in ihrem Antrag.

„Der Verstoß dieser Praxis gegen elementare Grundsätze der Verteilungsgerechtigkeit zur Aufteilung des Volkseinkommens zwischen Bürger und Staat und die Tatsache, dass durch die Inflation der gesetzgeberische Wille des Steuergesetzgebers zur zumutbaren Belastung der Steuerpflichtigen durch Zeitablauf zunehmend verfälscht wird, verlangen eine dringende Korrektur dieses Missstandes", fordern die Abgeordneten. (hau/hle/04.02.2019)