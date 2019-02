Die Auswirkungen der geplanten Neuregelungen im Grunderwerbsteuerrecht auf den Wohnungsmarkt („Share Deals“) beschäftigen den Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen in einem öffentlichen Fachgespräch am Mittwoch, 13. Februar 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Mechthild Heil (CDU/CSU) beginnt um 10.30 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Grunderwerbsteuerbelastung kann entfallen

Die Grunderwerbsteuer zählt zu den Verkehrsteuern. Sie fällt bei vollständiger oder teilweiser Übertragung einer inländischen Immobilie an. 2016 betrug das Aufkommen der Grunderwerbsteuer 12,4 Milliarden Euro. Seit der Föderalismusreform I (2006) dürfen die Bundesländer den Steuersatz der Grunderwerbsteuer bestimmen. Der Bund kann die Bemessungsgrundlage der Steuer normieren. Wenn ein Grundstück in Anteilen (englisch: Shares) an eine grundbesitzende Gesellschaft übertragen wird und keiner der Gesellschafter mindestens 95 Prozent der Anteile besitzt, kann die Grunderwerbsteuerbelastung ganz entfallen.

Privatrechtliche Gesellschaften haben in der Folge vermehrt bei Grundstücksverkäufen weniger als 95 Prozent des Gesellschafterbestands ausgetauscht. Dieser Übertragungsweg wird als „Share Deals“ bezeichnet. Die Parteien CDU, CSU und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2018 darauf verständigt, dass sie eine effektive und rechtssichere Regelung umsetzen würden, die die missbräuchliche Steuergestaltung mittels Share Deals beende.

Eine Milliarde Euro Steuerausfall geschätzt

Das hessische Finanzministerium schätzte den Ausfall von Steuermitteln durch Share Deals auf bundesweit rund eine Milliarde Euro. Seit 2016 arbeitet eine Arbeitsgruppe der Finanzminister der Bundesländer an einer Neuregelegung der Grunderwerbsteuer. Im vergangenen Jahr hat diese Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorgelegt, die sich die Finanzministerkonferenz zu eigen gemacht hat.

So soll unter anderem die Beteiligungsschwelle auf 90 Prozent abgesenkt und Haltefristen sollen von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. Das Bundesfinanzministerium wurde gebeten, einen Gesetzentwurfs zu erarbeiten. Vertreter der Immobilienbranche befürworten die bestehende Regelung, da durch sie Mehrfachbesteuerung vermieden werden könne. (vom/05.02.2019)

Zeit: Mittwoch, 13. Februar 2019, 10.30 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302

Interessierte Besucher, die an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen möchten, können sich bis Dienstag, 12. Februar, 16 Uhr, beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: bauausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat(Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

