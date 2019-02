Die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ setzt die Reihe von Impulsvorträgen ihrer sachverständigen Mitglieder in öffentlicher Sitzung am Montag, 11. Februar 2019, fort. Die Sitzung unter Vorsitz von Daniela Kolbe (SPD) beginnt etwa um 13.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert rund eine Stunde. „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz“ ist der Titel der Vorträge von Susanne Dehmel und Lena-Sophie Müller. (vom/04.02.2019)

Die Sitzung wird am Montag, 11. Februar, ab 17 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Montag, 11. Februar 2019, etwa 13.30 bis etwa 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: enquete.ki@bundestag.de, Fax: 030/227-36538). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.