Der Bundestag hat Donnerstagnacht, 21. Februar 2019, erstmalig über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/7452) beraten, in dem diese fordert, die Bahn zum „Rückgrat der Verkehrswende“ machen. Mitberaten wurden auch ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Abbau der Bahninfrastruktur stoppen“ (19/7907) sowie ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Die Eisenbahn nicht gegen andere Verkehrsträger ausspielen – Keine Erhöhung der Energiesteuer und CO 2 -Abgabe für Diesel um 30 Cent je Liter – Kein Stopp des Autobahn- und Bundesstraßenbaus“ (19/7941). Alle drei Vorlagen wurden im Anschluss an die Debatte zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur überwiesen.

Antrag der Grünen

In ihrem Antrag verlangen die Grünen von der Bundesregierung unter anderem, bis 2030 eine „Angebotsoffensive Bahn“ umzusetzen, mit der in definierten Ausbaustufen ein Deutschland-Takt bundesweit eingeführt wird, der für Fahrgäste kurze Fahrzeiten, günstige Umsteigebeziehungen in Bahnhöfen und einen dichten, leicht merkbaren Takt bringt.

Die Bundesregierung müsse zudem faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern schaffen sowie die Verkehrsinfrastrukturpolitik neu ausrichten und eine „Investitionsoffensive Bahn“ starten.

Strukturreform der Bahn gefordert

Korrekturen fordern die Grünen auch bei der Deutschen Bahn AG. Es müsse eine grundlegende Strukturreform des Konzerns eingeleitet werden, in deren Rahmen „die zuverlässige Beförderung von Fahrgästen und der Transport von Gütern auf der Schiene das Kerngeschäft der Deutschen Bahn darstellt“, heißt es in dem Antrag. Um die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene zu fördern, wird die Regierung aufgefordert, ein Gleisanschlussförderprogramm mit attraktiveren Konditionen zu schaffen, mit dem bis 2030 mindestens 1.000 neue Gleisanschlüsse reaktiviert und neu geschaffen werden können. Im Rahmen einer „Forschungsinitiative Schiene“ müsse das neu gegründete Zentrum für Schienenverkehrsforschung umgehend mit zusätzlichen Mitteln zum zügigen Beginn der Forschungsaktivitäten ausgestattet werden, lautet ein weiterer Punkt im Antrag der Grünen.

Zur Begründung ihrer Initiative schreiben die Abgeordneten, wer die Klimaziele im Verkehrssektor erreichen will, müsse jetzt die Weichen für die Verkehrswende stellen und auf Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung setzen. Rückgrat der Verkehrswende sei eine moderne, leistungsfähige Bahn, die mit attraktiven Angeboten im Personen- wie Güterverkehr neue Fahrgäste und Kunden gewinnt.

Antrag der Linksfraktion

Die Abgeordneten der Fraktion Die Linke fordern die Bundesregierung dazu auf, grundsätzlich keine weitere Entwidmung von Bahnstrecken und keinen weiteren Verkauf von Bahngrundstücken und -immobilien im deutschen Bahnnetz zuzulassen und in gut begründeten Ausnahmefällen dafür zu sorgen, dass die Entwidmung durch Reaktivierung oder den Neubau gleichwertiger Infrastruktur mindestens zu kompensieren.

Aus Gründen des Klimaschutzes sowie der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, soll die Bahn als Alternative zum Straßen- und Flugverkehr ausgebaut werden. In den letzten Jahrzehnten sei jedoch die Eisenbahninfrastruktur in Qualität und Quantität erheblich abgebaut, heißt es in der Vorlage. Dieser Trend müsse umgekehrt werden. Ein erster und dringender Schritt sei, den weiteren Verlust von Strecken, Anschlussgleisen, Ausweichstellen, Weichen, Stellwerken, Instandhaltungseinrichtungen, Güterverkehrsstellen, Haltestellen und Bahnhöfen zu verhindern.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung kauf, Angebote nach seriös voraussehbarem Bedarf und entsprechend der Nachfrage zu gestalten und faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern zu ermöglichen. Auch müssten die Investitionen in das Schienennetz bedarfsgerecht und transparent gestaltet werden.

Darüber hinaus fordert die Fraktion eine grundlegende Strukturreform des Deutsche-Bahn-Konzerns mit dem Ziel, effizientere Strukturen zu schaffen und den Einfluss des Eigentümers im Bereich der Verantwortung für die Infrastruktur zu stärken. Güterverkehre sollten nicht durch dirigistische Entscheidungen auf die Schiene verlagert werden, sondern nur auf der Grundlage verbesserter Angebote und verbesserter Verkehrsträger-Verknüpfungen im Rahmen des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsträgern. (hau/sas/21.02.2019)