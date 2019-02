Der Bundestag hat sich am Freitag, 22. Februar 2019, mit dem „Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung“ b(19/6221) befasst. Im Anschluss wurde die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.

Mit Forschung und Innovation will die Bundesregierung Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Der medizinische Fortschritt soll rascher zu den Patienten gebracht werden und den Standort Deutschland in der Gesundheitsforschung an die internationale Spitze führen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Unterrichtung.

Gesundheitsforschung stärken

Gesund und lange leben, dafür seien in Deutschland die Voraussetzungen besser als jemals zuvor. Doch auch im 21. Jahrhundert stehe die Medizin vor zahlreichen Herausforderungen. Altersassoziierte und lebensstilbedingte Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes oder Demenz würden zunehmen, so die Bundesregierung.

Weltweit seien die Menschen mit neuen Krankheitserregern konfrontiert, die häufig von Tier zu Mensch übertragen würden und sich aufgrund der stetig wachsenden globalen Mobilität rasch verbreiten könnten. Die Umwelt und ihre Belastung, etwa durch Feinstaub oder Lärm, hätten großen Einfluss darauf, wie gesund, vital und zufrieden die Menschen seien.

Zwei Leitlinien, drei Handlungsfelder

Mit dem neuen Rahmenprogramm will die Bundesregierung die Gesundheitsforschung stärken, damit diese den großen gesundheitlichen Herausforderungen der Zeit erfolgreich begegnen und den Innovationsstandort Deutschland voranbringen kann. Das Programm gliedert sich in zwei Leitlinien und drei Handlungsfelder. Die Leitlinien „Der Mensch im Mittelpunkt“ und „Personalisierung und Digitalisierung als Schlüssel“ seien eng miteinander verwoben, schreibt die Bundesregierung.

Mit dem ersten Handlungsfeld "Forschungsförderung - Krankheiten vorbeugen und heilen" will die Bundesregierung Volkskrankheiten entschlossen bekämpfen. Krebs und psychische Erkrankungen sollen dabei einen Schwerpunkt bilden. Beim Handlungsfeld „Innovationsförderung“ sollen Gesundheitsinnovationen vorangetrieben werden. Mit der „Strukturförderung – Forschungsstandort stärken“, will die Bundesregierung die Vielfalt des deutschen Wissenschaftssystems stärken. (rol/sas/22.02.2019)