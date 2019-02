Liveübertragung: Donnerstag, 21. Februar, 10.05 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 21. Februar 2019, eine Stunde lang über einen von der AfD-Fraktion angekündigten Entwurf eines Gesetzes zur Wiederherstellung der Gleichberechtigung im Wahlrecht und in den politischen Parteien (19/7936). Im Anschluss daran soll die Vorlage zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Noch strittig ist, ob die Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat oder beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz liegen soll.

Gesetzentwurf der AfD

Die Fraktion schreibt, derzeit stellten mehrere im Bundestag vertretene Parteien Kandidaten zu öffentlichen Wahlen, aber auch innerparteilichen Wahlen, unter regelhaftem Verstoß gegen das Demokratieprinzip und den Gleichberechtigungsgrundsatz auf. Ferner wiesen auch die Geschäftsordnungen mehrerer Fraktionen entsprechende Defizite auf.

Ihr Gesetzentwurf verfolge das Ziel, schreibt die AfD, dem Demokratieprinzip und dem Gleichberechtigungsgrundsatz im Bereich der Kandidatenaufstellung, aber auch der inneren Ordnung der Fraktionen und der Parteien, zur Wirksamkeit zu verhelfen. Die Notwendigkeit der Regelungen ergebe sich aus der derzeit fehlenden Beachtung der genannten Grundsätze durch die Parteien, heißt es weiter.

Der Gesetzentwurf füge in die einschlägigen Gesetze jeweils die Klarstellung ein, dass auch die politischen Parteien und deren Fraktionen an die Grundsätze der Demokratie, insbesondere der Freiheit und Gleichheit der Wahl, sowie an die Diskriminierungsverbote des Artikels 3 Absatz 3 des Grundgesetzes gebunden sind. Darin heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (sas/20.02.2019)