Das Thema „Kinder- und Jugendtourismus“ beschäftigt den Ausschuss für Tourismus am Mittwoch, 20. Februar 2019, in einer öffentlichen Anhörung. Die Sitzung unter Leitung von Sebastian Münzenmaier (AfD) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Probleme und Möglichkeiten der Qualitätssicherung

Kinder- und Jugendtourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Das Bruttoumsatzvolumen lag im Jahr 2013 bei rund 38,2 Milliarden Euro. Eine Größe, die im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Studie „Kinder- und Jugendtourismus in Deutschland 2013“ ermittelt wurde.

Da die Studie auf Daten aus dem Jahr 2013 basiert, soll die öffentliche Anhörung aktuelle Herausforderungen, Probleme und Möglichkeiten der Qualitätssicherung aufzeigen. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen, die in der Kompetenz des Bundes liegen. Der Ausschuss möchte informiert werden, ob die in der Studie aufgezeigte mangelnde Vernetzung und Kooperation inzwischen verbessert wurde.

Kindern und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten

Ein weiterer Aspekt der Anhörung wird das Reiseverhalten von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Haushalten sein. Dabei soll vor allem festgestellt werden, ob die bestehenden Fördermöglichkeiten die Zielgruppe erreichen.

Darüber hinaus wird sich der Ausschuss mit dem Themenfeld „Sprachreisen“ befassen. Entwicklungen und gegebenenfalls Veränderungen in den letzten Jahren sollen mit den Sachverständigen erörtert werden. Dabei wird es um Veränderungen bei der Wahl der Zielländer, beim Nachfrageverhalten und hinsichtlich des Alters der Kinder- und Jugendlichen gehen. Auch der Tourismus nach Deutschland („Incoming-Tourismus“) im Rahmen von Sprachreisen soll thematisiert werden. (vom/13.02.2019)

Zeit: Mittwoch, 20. Februar 2019, 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher, die an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-35887, Fax: 030/227-36383, E-Mail: tourismusausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.



Liste der geladenen Sachverständigen