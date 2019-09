Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich zu Beginn der neuen Sitzungsperiode mit der Rolle befassen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Fall des Attentäters Anis Amri gespielt hat. Dazu sind für Donnerstag, 12. September 2019, drei Zeuginnen geladen, deren Namen allerdings nach einem Beschluss, den der Ausschuss noch vor der Sommerpause gefasst hat, im Vorfeld nicht mehr öffentlich genannt werden dürfen. Der Ausschuss hofft, auf diese Weise den Erfordernissen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung Rechnung zu tragen. Mit Rücksicht auf die gleichzeitig stattfindende Haushaltsdebatte beginnt die öffentliche Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Armin Schuster (CDU/CSU) abweichend vom üblichen Zeitplan um 13 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses.

Vorgeschichte des späteren Attentäters

Die erste Zeugin, die der Ausschuss am nächsten Donnerstag erwartet, war in den Jahren 2015 und 2016, als der spätere Breitscheidplatz-Attentäter Amri sich in Deutschland aufhielt, als „Liaisonbeamtin“ des BAMF in Rom tätig. Sie hatte in dieser Funktion den asyl- und migrationsrechtlich relevanten Informationsaustausch zwischen den zuständigen italienischen und deutschen Behörden zu betreuen.

Italien war das Land, wo der Tunesier Amri 2011 erstmals europäischen Boden betrat und vier Jahre lang wegen Brandstiftung im Gefängnis saß, bevor er im Juli 2015 nach Deutschland einreiste. Seit wann war das BAMF über diese Vorgeschichte des späteren Attentäters im Bilde, lautet eine Frage, über die die Zeugin den Abgeordneten Auskunft geben könnte. Die einschlägigen Akten der Behörde dokumentieren für die Monate Februar und März 2016 ein erhöhtes E-Mail-Aufkommen aus Italien zum Thema Amri.

Informationsaustausch zwischen Behörden

An zweiter Stelle wird der Ausschuss eine Regierungsoberinspektorin hören, die zur Zeit des Deutschlandaufenthalts Amris in Sicherheitsreferat des BAMF tätig war. Sie hatte in dieser Funktion unter anderem die Verbindung zwischen ihrer Behörde und dem Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) der Geheimdienste und Polizeien des Bundes und der Länder zu gewährleisten. Konkret bedeutete das die regelmäßige Teilnahme an Sitzungen der „AG Status“ des GTAZ, wo die aufenthaltsrechtliche Situation ausländischer Gefährder unter dem Aspekt einer möglichst zügigen Abschiebung erörtert wird.

Die Zeugin könnte berichten, wie in der „AG Status“ der Fall Amri diskutiert wurde, und wie der Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden und BAMF funktionierte. Seit wann waren dort die tatsächlichen Personalien Amris bekannt? Der Mann war in Deutschland unter 14 verschiedenen Namen unterwegs. Dem Bundeskriminalamt gelang es im Januar 2016, ihn eindeutig zu identifizieren. Floss die Information damals zeitnah ans BAMF?

Entscheidungsfindung im Asylverfahren

Bei der dritten Zeugin handelt es sich um die Entscheiderin, die Amris Asylverfahren geführt hat. Am 17. Mai 2016 hörte sie in Bochum den angeblich politisch verfolgten Tunesier an. Was er vorzutragen hatte, klang offenbar nicht überzeugend. Bereits am 30. Mai wurde Amris Asylantrag abgelehnt, seit dem 11. Juni 2016 war er „vollziehbar ausreisepflichtig“. Es gelang dennoch nicht, ihn außer Landes zu schaffen, weil sich die tunesischen Behörden zunächst schwer taten, seine Staatsbürgerschaft zu bestätigen und Passersatzpapiere auszustellen. Bei einer früheren Vernehmung hat die Zeugin allerdings angedeutet, dass sie an Amris asylrechtliche Anhörung keine detaillierte Erinnerung mehr besitzt.

Alle drei Zeuginnen sind bereits vor den einschlägigen Untersuchungsausschüssen des Landtags von Nordrhein-Westfalen und des Berliner Abgeordnetenhaus aufgetreten. Ihre erneute Einvernahme durch den Bundestagsausschuss dient nicht zuletzt dem Anliegen, dessen Anspruch auf Vollständigkeit in der Dokumentation der Vorgeschichte des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz Genüge zu tun. Über die Defizite des Migrationsmanagements in den Jahren der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 hat der Ausschuss im übrigen von Mitarbeitern lokaler Ausländerbehörden, die irgendwann mit Amri zu tun hatten, Eindrucksvolles erfahren können. Ob die Zeuginnen aus dem BAMF darüber wesentlich Hinausgehendes beizusteuern haben, wird am nächsten Donnerstag die Frage sein. (wid/04.09.2019)

Zeit: Donnerstag, 12. September 2019, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen: