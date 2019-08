Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung tagt in Berlin. Die zweite Sitzung des Gremiums findet am Montag, 23. September 2019, von 10 Uhr bis 15.30 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders Hauses (MELH) statt. Gemäß dem Deutsch-Französischen Parlamentsabkommen tagt die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV) mindestens zweimal im Jahr öffentlich unter Leitung des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, und des Präsidenten der Assemblée nationale, Richard Ferrand.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de, im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Neben der Verabschiedung der Geschäftsordnung ist die Abstimmung über einen Vorschlag für eine gemeinsame Entschließung zur Umsetzung des Vertrags von Aachen sowie ein Gespräch mit Vertretern der Regierungen Deutschlands und Frankreichs zum Stand der deutsch-französischen Beziehungen vorgesehen. Die Sitzungen der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung finden in der Regel abwechselnd in Deutschland und in Frankreich statt. Die Versammlung setzt sich aus 50 Abgeordneten des Deutschen Bundestages und 50 Abgeordneten der Assemblée nationale zusammen. (eis/28.08.2019)

Zeit: Montag, 23. September 2019, 10 bis 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders Haus, Anhörungssaal 3.101