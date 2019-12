Der am Sonntag, 15. Dezember 2019, zu Ende gegangene Klimagipfel in Madrid soll Thema einer Aktuellen Stunde am Donnerstag, 19. Dezember 2019 sein. Voraussichtlich aufgesetzt wird der Tagesordnungspunkt auf Verlangen der Fraktionen CDU/CSU und SPD. (ste/17.12.2019)