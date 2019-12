Liveübertragung: Mittwoch, 18. Dezember, 18.15 Uhr

Das Angebot der Jobcenter in Deutschland soll besser werden. Der Bundestag berät am Mittwoch, 18. Dezember 2019, erstmals über einen von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigten Antrag mit dem Titel „Arbeitsförderung und Beratungsqualität in den Jobcentern gesetzlich verbessern“. Die Vorlage soll im Anschluss an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden. (eis/17.12.2019)