Liveübertragung: Mittwoch, 4. März, 18.50 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 4. März 2020, über Berichte „zum Stand und zu den Ergebnissen der Maßnahmen nach Artikel 25 Absatz 2 bis 4 des Bundesteilhabegesetzes“. Die dazu vorliegenden Unterrichtungen durch die Bundesregierung (19/6929, 19/16470) sollen im Anschluss an die halbstündige Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Laut Bundesteilhabegesetz muss das Bundesarbeitsministerium dem Bundestag und dem Bundesrat in den Jahren 2018, 2019 und 2022 über Maßnahmen nach den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes berichten. In einer Unterrichtung (19/6929) werden dementsprechend unter anderem eine verbesserte Einkommens- und Vermögensanrechnung, die Einführung eines Budgets für Arbeit und die Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt thematisiert.

Mehr Menschen mit Behinderung erhalten Eingliederungshilfe

Aus Daten von Modellprojekten geht laut der zweiten Unterrichtung (19/16470) hervor, dass die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen, in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Die Zahl der Leistungsempfänger in den Modellprojekten von 2016 auf 2017 sei um ein Prozent und von 2017 auf 2018 um drei Prozent gestiegen, heißt es. Dieser Anstieg entspreche in etwa dem relativen Anstieg der Empfänger von Eingliederungshilfe im gesamten Bundesgebiet.

Auffällig sei, dass die erste Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen zum 1. Januar 2017 mit keinem disproportionalen Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger einhergehe, heißt es in der Unterrichtung. (che/hau/17.02.2020)