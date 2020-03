Liveübertragung: Mittwoch, 11. März, 17.05 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 11. März 2020, erstmalig über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Über- und Fehlversorgung in Krankenhäusern beenden – Abschaffung des DRG-Systems im Krankenhaus und Einführung des Prospektiv-Regionalen-Pauschalensystems“. DRG steht für „Diagnosis Related Groups“, diagnosebezogene Fallgruppen, die die Grundlage für ein leistungsorientiertes Vergütungssystem für die allgemeinen Krankenhausleistungen bilden. Behandlungsfälle werden nach pauschalierten Preisen vergütet. Für die Debatte im Plenum steht eine halbe Stunde zur Verfügung. Anschließend soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen werden. (sas/08.03.2020)