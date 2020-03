Liveübertragung: Freitag, 27. März, 9 Uhr

Der Bundestag entscheidet am Freitag, 27. März 2020, nach einstündiger Debatte über den Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD „zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung“ (19/17740). Der Ausschuss für Arbeit und Soziales wird dazu eine Beschlussempfehlung und der Haushaltsausschuss einen Bericht gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages zur Finanzierbarkeit vorlegen.

Ebenfalls abgestimmt wird über vier Anträge der Fraktion Die Linke. Zu den Anträgen mit den Titeln „Arbeitslosenversicherung stärken – Arbeitslosengeld verbessern“ (19/15046), „Arbeitslosenversicherung stärken – Arbeitslosengeld Plus einführen (19/15047), „Arbeit in der Transformation zukunftsfest machen“ (19/16456), „Berufliche Weiterbildung stärken – Weiterbildungsgeld einführen“ (19/17753) wird der Ausschuss für Arbeit und Soziales eine Beschlussempfehlung abgeben. Darin wird der Ausschuss auch ein Votum für den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsversicherung weiterentwickeln“ (19/17753) abgeben.

„Betriebe mit neuen Kurzarbeitregelungen unterstützen“

Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD wollen mit ihrem Gesetzentwurf Beschäftigte besser für den Strukturwandel in der Arbeitswelt rüsten und Betriebe mit neuen Kurzarbeitregelungen während krisenhafter Zeiten unterstützen. Durch die Verabschiedung soll sichergestellt werden, dass die erweiterten Kurzarbeitregelungen schon im April in Kraft treten und so die Unternehmen während der Corona-Krise unterstützen.

So werden bis 2021 befristete Verordnungsermächtigungen in das Gesetz aufgenommen, die es der Bundesregierung ermöglichen, den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern und die Betriebe zu entlasten. Auch Leiharbeitnehmern soll der Bezug von Kurzarbeitergeld offenstehen. Für den Fall krisenhafter Zeiten soll es möglich sein, Kurzarbeitergeld bereits zu gewähren, wenn zehn Prozent der Beschäftigten vom Entgeltausfall betroffen sind (im Normalfall gilt dies erst ab einem Drittel der Beschäftigten). Auch auf den Einsatz negativer Arbeitszeitsalden zur Vermeidung von Kurzarbeit soll vollständig oder teilweise verzichtet werden. Arbeitgeber sollen die von ihnen zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge für kurzarbeitende Beschäftigte komplett erstattet bekommen.

„Qualifizierung und Weiterbildung von Beschäftigten verbessern“

Kern des Gesetzes sind jedoch umfangreiche Maßnahmen, um die Qualifizierung und Weiterbildung von Beschäftigten zu verbessern. So sollen Regelungen des Qualifizierungs- chancengesetzes weiterentwickelt werden. Unter anderem sollen die Zuschüsse bei Qualifizierungsvereinbarungen der Sozialpartner und bei besonderen Weiterbildungsbedarfen erhöht werden. Für Betriebe, die vor gravierenden betrieblichen Veränderungen stehen, sollen die Zuschüsse um zehn Prozentpunkte erhöht werden, wenn mindestens ein Fünftel der Belegschaft qualifiziert werden muss.

Außerdem soll mit dem Gesetz ein Rechtsanspruch auf Förderung des Nachholens eines Berufsabschlusses eingeführt werden. Auch sind Änderungen bei der Ausbildungsförderung geplant. Unter anderem sollen ausbildungsbegleitende Hilfen und das Instrument der Assistierten Ausbildung zusammengeführt werden. Die Ausbildungsförderung während einer betrieblichen Berufsausbildung soll auch für Grenzgänger geöffnet werden. Derzeit geltende Regelungen zur Zahlung einer Weiterbildungsprämie sollen bis Ende des Jahres 2023 verlängert werden.

Erster Antrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem ersten Antrag (19/15046) unter anderem, die Zugangsvoraussetzungen für das Arbeitslosengeld zu verbessern. So solle die Rahmenfrist, innerhalb der die Anwartschaftszeiten für den Bezug von Arbeitslosengeld erworben werden muss, von zwei auf drei Jahre heraufgesetzt werden. Die Anwartschaftszeiten sollen generell auf vier Monate verkürzt werden. Verbessern will die Fraktion auch die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld.

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld solle dahingehend erweitert werden, dass nach Versicherungspflichtverhältnissen ab einer Dauer von vier Monaten ein Anspruch auf Arbeitslosengeld für zwei Monate besteht. Jede weitere Beschäftigungsdauer von zwei Monaten solle einen weiteren Anspruch von einem Monat begründen, bis nach 24 Monaten eine Anspruchsdauer von zwölf Monaten Arbeitslosengeld erreicht wird.

Zweiter Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem zweiten Antrag (19/15047) auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Arbeitslosengeld Plus (ALG Plus) vorzulegen, in dem geregelt ist, dass einen Anspruch auf ALG Plus erwirbt, wer Beiträge zur Arbeitslosenversicherung eingezahlt und Arbeitslosengeld erhalten hat. Die Bezugsdauer von ALG Plus solle der Dauer des vorherigen Bezugs von Arbeitslosengeld entsprechen. Arbeitslose, die mindestens 30 Jahre in der Arbeitslosenversicherung versichert waren, sollen einen unbefristeten Anspruch auf ALG Plus erhalten.

Die Höhe des ALG Plus soll dem Antrag zufolge 58 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts entsprechen. Eine Absenkung des Lebensstandards durch allgemeine Preissteigerungen solle durch einen jährlichen Inflationsausgleich vermieden werden. Finanzieren will Die Linke das ALG Plus wie beim Arbeitslosengeld durch die Beitragszahlungen in die Arbeitslosenversicherung.

Dritter Antrag der Linken

In einem weiteren Antrag (19/16456) spricht sich die Fraktion für ein Investitionsprogramm aus, um die Arbeitswelt auf die Umbrüche durch die Digitalisierung und den Klimawandel vorzubereiten. Umwälzungen und strukturelle Veränderungen würden Arbeit und Arbeitsplätze in großem Maße verändern oder täten dies schon, heißt es in der Vorlage. Ganze Wirtschaftszweige könnten dadurch entwertet werden. Der Transformationsprozess müsse so gestaltet werden, „dass die Beschäftigten nicht die Verlierer sind“, fordert Die Linke.

Ferner verlangt die Fraktion, eine Industriepolitik zu betreiben, die Zukunftstechnologien und damit Beschäftigung in Deutschland und Europa erhält und aufbaut. Kleinere Unternehmen sollten mit öffentlichen Krediten gefördert werden. Belegschaften sollten ein stärkeres Mitspracherecht über die strategische Ausrichtung ihrer Unternehmen erhalten. Außerdem fordert die Fraktion Änderungen beim Arbeitslosengeld I und II.

Vierter Antrag der Linken

Für ein sogenanntes Weiterbildungsgeld das für Bezieher von Arbeitslosengeld I (ALG I) in Weiterbildung einheitlich 90 Prozent des vorherigen Nettoarbeitsentgelts, mindestens aber 200 Euro pro Monat zusätzlich zum ALG I beträgt, plädiert die Linksfraktion in ihrem vierten abzustimmenden Antrag (19/17753).

Für Hartz-IV-Leistungsberechtigte soll es einen Aufschlag von monatlich 200 Euro auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte geben. Die Bezugsdauer des ALG I soll von der Zeit der Weiterbildung unberührt bleiben.

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in ihrem Antrag (19/17522) die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung. Sie begründet die Initiative mit den grundlegenden Veränderungen des Arbeitsmarktes durch die demografische Entwicklung, die Digitalisierung, die Migrationsbewegungen und die sozial-ökologische Modernisierung der Wirtschaft. Erwerbsverläufe und Beschäftigungsverhältnisse würden bunter und vielfältiger. Um diese Entwicklung positiv zu gestalten, müsse eine Arbeitsversicherung künftig nicht nur Arbeitslose, sondern auch Erwerbstätige unterstützen, schreiben die Grünen.

Sie schlagen unter anderem vor, eine arbeitsmarktbedingte Weiterbildung für alle zu ermöglichen. Dazu gehört aus Sicht der Fraktion ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung und die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs vor allen anderen Leistungen der Arbeitsmarktförderung. Überall dort, wo es eine Arbeitsagentur gibt, soll eine Bildungsagentur als zentrale Anlaufstelle für Fragen der Weiterbildung aufgebaut werden. Auch soll ein Weiterbildungsgeld eingeführt werden, um Menschen in Weiterbildung finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus fordern die Grünen, die Kurzarbeit konsequent auf die Ermöglichung einer Weiterbildung und Qualifizierung auszurichten. Der Zugang zur Arbeitslosenversicherung soll in einem ersten Schritt deutlich erleichtert und aktuell bestehende Ungerechtigkeiten beim Arbeitslosengeld I beendet werden. (che/hau/16.03.2020)