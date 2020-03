Liveübertragung: Donnerstag, 26. März, 9.35 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 26. März 2020, einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Frontex-Finanzierung jetzt sichern“. Nach einstündiger Debatte soll der Antrag entweder an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union oder an den Ausschuss für Inneres und Heimat zur federführenden Beratung überwiesen werden. (hau/16.03.2020)