Liveübertragung: Mittwoch, 6. Mai, 16.30 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 6. Mai 2020, über den Bundeswehreinsatz im Rahmen der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM Mali (European Union Training Mission Mali). Die Bundesregierung spricht sich für die Fortsetzung des Einsatzes aus und hat einen Antrag mit dem Titel „Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM Mali)“ angekündigt.

Die AfD-Fraktion lehnt den Einsatz ab und will einen Antrag mit dem Titel „EUTM Mali wegen Erfolglosigkeit sofort beenden“ vorlegen. Beide Anträge sollen im Anschluss an die halbstündige Debatte zur weiteren Beratung an die Ausschüsse unter Federführung des Auswärtigen Ausschusses überwiesen werden.

Laufendes Mandat bis Ende Mai befristet

Das laufende Mandat für den Mali-Einsatz ist bis Ende Mai befristet. Bis zu 350 Bundeswehrsoldaten können danach entsendet werden. Zu ihren Aufgaben gehören vor allem die Beratung des malischen Verteidigungsministeriums und die Ausbildung malischer Sicherheitskräfte und solcher der G5-Sahel-Staaten (Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad).

Im Kern zielt die Mission darauf, das malische Militär zu befähigen, künftig selbst für Stabilität und Sicherheit im Land zu sorgen. Der Einsatz erfolgt auf Ersuchen der malischen Regierung sowie auf Grundlage entsprechender Beschlüsse des Rates der Europäischen Union in Verbindung mit acht Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. (hau/27.04.2020)