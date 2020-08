Liveübertragung: Mittwoch, 9. September, 13 Uhr

Die Bundesregierung will die Kommunen in der Covid-19-Pandemie stärken. Mit einem Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (19/21753), den die Bundesregierung eingebracht hat, beschäftigt sich der Bundestag am Mittwoch, 9. September 2020, in erster Lesung. Ohne Debatte soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Hilfspaket für Kommunen

Kernanliegen der Neuregelung ist es, die Kommunen finanziell zu entlasten, da krisenbedingt in fast allen Städten und Gemeinden die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen. Diese Mindereinnahmen sollen Bund und Länder laut Entwurf der Bundesregierung zu gleichen Teilen mit einem pauschalen Ausgleich kompensieren. Dafür sieht der Nachtragshaushalt für 2020 Mehrausgaben in Höhe von 6,1 Milliarden Euro vor.

Zudem ist geplant, dass der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft für Arbeitsuchende erhöht: Dauerhaft soll er weitere 25 Prozent und insgesamt bis zu 74 Prozent der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen. Im Nachtragshaushalt für 2020 sind dafür 3,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Zusätzliche Unterstützung sollen auch die ostdeutschen Länder erhalten: Rentenansprüche aus DDR-Zeiten belasten diese zunehmend, da die Kosten für die Zusatzversorgungssysteme steigen. Hier soll der Bund seinen Anteil an diesen Kosten ab 2021 von 40 auf 50 Prozent aufstocken und so die Länder um jährlich rund 340 Millionen Euro entlasten. (sas/24.08.2020)