Liveübertragung: Mittwoch, 9. September, 17.10 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 9. September 2020, erstmalig über einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Unbestechlichkeit statt Marktlogik – Für Wissenschaft und Hochschulen in gesellschaftlicher Verantwortung“ (19/20627). Mitberaten im Rahmen der halbstündigen Debatte wird zudem ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Freiheit von Forschung und Lehre schützen – Kooperationen mit Chinas Konfuzius-Instituten an deutschen Hochschulen beenden“. Beide Vorlagen sollen anschließend an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Antrag der Linksfraktion

Für mehr „Unbestechlichkeit statt Marktlogik in Wissenschaft und Hochschulen“ setzt sich die Fraktion Die Linke ein. Wissenschaft und Hochschulen stünden in gesellschaftlicher Verantwortung, heißt es in ihrem Antrag. Das Hochschul- und Wissenschaftssystem werde jedoch zunehmend als exklusiver und nur schwer zugänglicher Raum erlebt, moniert die Fraktion in ihrem Antrag. Das Verständnis für wissenschaftliche Prozesse und die Bereitschaft, „der Wissenschaft“ zuzuhören und Glauben zu schenken, schwinde.

Die Fraktion fordert deshalb, gemeinsam mit den Ländern die ausreichende Grundfinanzierung der Hochschulen sicherzustellen und in einem ersten Schritt die Grundfinanzierung mindestens um die Höhe der gegenwärtig vergebenen öffentlichen Drittmittel anzuheben, um einen dritt- und projektmittelunabhängigen Lehr- und Forschungsbetrieb zu ermöglichen.

Zudem soll nach Ansicht der Linken gemeinsam mit den Ländern eine Reform der Karrierewege und Personalstrukturen im Wissenschafts- und Forschungsbereich eingeleitet und neue Personalkategorien neben der Professur gefördert werden, um Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen breitere und verlässliche Berufsperspektiven zu bieten. Gemäß dem Prinzip „Dauerstellen für Daueraufgaben“ soll die Entfristung der Mitarbeiter des akademischen Mittelbaus gefördert und Entfristungsoptionen für Laufbahnen von Professorinnen und Professoren („Tenure-Track“) ausgebaut werden. Dabei soll eine Besetzung der Stellen mit einem Anteil von 50 Prozent Frauen angestrebt werden. Darüber hinaus soll die Integrität und verantwortungsvolles Handeln in der Wissenschaft gestärkt und die Transparenz im Wissenschaftssystem erhöht werden. Die Offenlegung von Kooperations- und Stiftungsverträgen mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen soll rechtlich verankert werden. (rol/sas/24.08.2020)