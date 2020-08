Liveübertragung: Mittwoch, 9. September, 13 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 9. September 2020, ohne Debatte in erster Lesung mit einem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Grundgesetz-Artikel 104a und 143h (19/21752), den die Bundesregierung vorgelegt hat. Der Entwurf soll anschließend zur weiteren Beratung in den federführenden Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Mit der geplanten Grundgesetzänderung soll es dem Bund künftig möglich sein, die Kommunen in der Corona-Krise finanziell zu entlasten. So will der Bund zum einen seinen Anteil an den Sozialkosten erhöhen und sich zum anderen einmalig an einem pauschalen Ausgleich der gemeindlichen Gewerbesteuerausfälle beteiligen. Die grundsätzliche kompetenzrechtliche Verantwortung der Länder für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen bleibe dabei unberührt. Aus diesem Grund soll die ausnahmsweise Ermächtigung in den Übergangsvorschriften des Grundgesetzes verankert werden und könne ausdrücklich nur einmal genutzt werden. Die Hilfe des Bundes zugunsten der Kommunen erfolge über das jeweilige Bundesland und setze seine finanzielle Beteiligung voraus. (sas/24.08.2020)