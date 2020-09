Liveübertragung: Freitag, 18. September, 17 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 18. September 2020, in einer von der AfD-Fraktion verlangten Aktuellen Stunde über die „Hinrichtung Navid Afkaris und die deutsche Iranpolitik“. Der iranische Ringer war am 12. September 2020 hingerichtet worden. (vom/17.09.2020)