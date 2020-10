Mit dem „European Green Deal“ beschäftigt sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung in einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 7. Oktober 2020. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert bis zu zwei Stunden.

Die Sitzung wird am Mittwoch, 7. Oktober, ab 20 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Der europäische Grüne Deal

Der europäische Grüne Deal umfasst einen Fahrplan der Europäischen Kommission mit Maßnahmen, um den effizienten Umgang mit Ressourcen zu fördern. Vorgesehen ist der Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft. Der Klimawandel soll aufgehalten und gegen den Verlust an Artenvielfalt soll vorgegangen werden. Auch will die Kommission die Schadstoffbelastung verringern.

Der europäische Grüne Deal zeigt auf, welche Investitionen erforderlich und welche Finanzinstrumente verfügbar sind und wie ein aus Sicht der EU-Kommission cgerechter und inklusiver Übergang gewährleistet werden kann. Er erstreckt sich auf alle Wirtschaftszweige – Verkehr, Energie, Landwirtschaft und Gebäude, aber auch auf die Stahl-, Zement-, Textil- und Chemieindustrie sowie auf die Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche. (vom/02.10.2020)