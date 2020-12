Was macht die „Stunde der Exekutive“ mit dem Parlament? Diese Frage stellt sich die Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen und hofft auf Antworten in einer Diskussionsrunde im Rahmen ihres „DVParl-Forums“ am Mittwoch, 9. Dezember 2020, ab 20 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin.

Das DVParl-Forum wird ab 20 Uhr live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Während der Live-Übertragung besteht die Möglichkeit, online Fragen an die Teilnehmer zu richten (E-Mail: fragen@dvparl.de).

Impulsvortrag von Anna-Bettina Kaiser

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen, den CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Johann David Wadephul, hält Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser, LL.M. (Cambridge), einen Impulsvortrag zum Thema. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die Diskussionsrunde wird moderiert vom stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen, Prof. Dr. Dr. h. c. Heinrich Oberreuter. Teilnehmer sind Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Matthias Miersch, der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, und die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann. (vom/02.12.2020)