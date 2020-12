Der Verteidigungsausschuss des Bundestages befasst sich am Montag, 14. Dezember 2020, in einer öffentlichen Anhörung mit „verfassungs- und völkerrechtlichen Fragen im militärischen Cyber- und Informationsraum unter besonderer Berücksichtigung des Parlamentsvorbehalts, der Zurechenbarkeit von Cyberangriffen sowie einer möglichen Anpassung nationaler und internationaler Normen“. Die Sitzung unter Leitung von Wolfgang Hellmich (SPD) beginnt um 13 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert etwa vier Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.