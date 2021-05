Liveübertragung: Donnerstag, 10. Juni, 9 Uhr

Zum wiederholten Mal stellt die AfD-Fraktion am Donnerstag, 10. Juni 2021, ihren Abgeordneten Prof. Dr. Harald Weyel für das Amt eines Bundestagsvizepräsidenten zur Wahl (19/28609). Weyel war bereits in zwei Wahlgängen zuvor an der erforderlichen Mehrheit gescheitert. Im ersten Wahlgang am 26. November 2020 entfielen 104 Ja- zu 528 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen auf den Betriebswirt aus Nordrhein-Westfalen. Bei der zweiten Wahl am 15. April 2021 konnte Weyel ebenfalls 104 Stimmen auf sich vereinigen. 517 Abgeordnete stimmten gegen ihn, es gab 17 Enthaltungen.

Die Fraktion ist bislang mit fünf Wahlvorschlägen für das Amt des Vizepräsidenten gescheitert. In jeweils drei Wahlgängen verpassten die Juristen Albrecht Glaser und Mariana Iris Harder-Kühnel, der ehemalige Berufsoffizier Gerold Otten, der Medizintechniker Paul Viktor Podolay und der Polizist Karsten Hilse die notwendige Mehrheit. (ste/26.05.2021)