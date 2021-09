Corona-Pandemie, Flutkatastrophe, Desinformationsgefahr: Die Bundestagswahl am 26. September 2021 berge „einige besondere Herausforderungen“, sagte Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel am Dienstag, 31. August 2021, in der Bundespressekonferenz in Berlin. Eine sichere und ordnungsgemäße Wahl sei trotzdem gewährleitet – auch dank der rund 700.000 Ehrenamtlichen.

Darüber hinaus gab Thiel wichtige Daten und Fakten rund um die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag bekannt, darunter Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Deren Zahl sei im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren um rund 1.400 gestiegen, so der Bundeswahlleiter. Mit 6.211 gebe es 2021 so viele Bewerbungen wie noch nie. Darunter seien auch 197 parteilose Kandidatinnen und Kandidaten beziehungsweise Wählergruppen. Von den derzeit 709 Abgeordneten der 19. Wahlperiode stellen sich Thiel zufolge 566 erneut zur Wahl, 143 treten nicht wieder an.

Unterschiede beim Frauenanteil

Zwar sei auch der Anteil der Bewerberinnen leicht gestiegen – um vier Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 – und liege damit über dem Höchstwert von 29 Prozent bei der Bundestagswahl 1994. Allerdings nur unwesentlich, denn mit 2024 Kandidatinnen betrage der Frauenanteil auch im Jahr 2021 nur 33 Prozent. Dabei ließen sich deutliche Unterschiede zwischen den Parteien erkennen: Während die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf einen Frauenanteil von 54 Prozent komme, habe die AfD-Fraktion mit 13 Prozent den niedrigsten Wert.

Leicht gesunken sei hingegen das Durchschnittsalter der Bewerberinnen und Bewerber. Während die Kandidatinnen und Kandidaten 2017 noch durchschnittlich 46,9 Jahre alt waren, betrage das Durchschnittsalter in diesem Jahr noch 45,5 Jahre. Die 18- bis 29-Jährigen stellten zusammen 17 Prozent aller Bewerberinnen und Bewerber. Die größte Altersgruppe seien die 50- bis 59-Jährigen mit 25 Prozent.

60,4 Millionen Wahlberechtigte

Nicht nur die Bewerbungen, auch die Parteien erreichen in diesem Jahr einen neuen Höchstwert: Von 54 zugelassenen Parteien treten 47 zur Bundestagswahl 2021 an, „so viele wie noch nie“, sagte Thiel. 14 von ihnen nähmen zum ersten Mal teil.

Deutlich gesunken sei hingegen die Zahl der Wahlberechtigten: im Vergleich zu 2017 um 1,3 Millionen Menschen. Zur Bundestagswahl 2021 seien rund 60,4 Millionen Menschen aufgerufen, davon etwa 29 Millionen Männer und 31 Millionen Frauen. 2,8 Millionen können Thiel zufolge in diesem Jahr zum ersten Mal ihre Stimme bei einer Bundestagswahl abgegeben.

Stimmabgabe im Ahrtal trotz Flutkatastrophe

Dabei werden auch alle etwa 30.000 Wahlberechtigten im besonders stark vom Juli-Hochwasser betroffenen Ahrtal in Rheinland-Pfalz wählen können, wie Marcel Hürter, Landeswahlleiter in Rheinland-Pfalz versicherte. Zwar werde es angesichts der Flutkatastrophe und der zum Teil zerstörten Infrastruktur „keine normale Wahl sein.“ Aber sie werde „rechtssicher und ordnungsgemäß“ durchgeführt werden.

Dafür sei gemeinsam mit dem Bundeswahlleiter, der Kreiswahlleitung und vor allem den unmittelbar von der Flut betroffenen Kommunen ein Konzept entwickelt worden. Weil etwa Wahlbenachrichtigungen in Teilen des Tals nicht zugestellt werden könnten, sollen die Wahlberechtigten unter anderem mit Flyern, die vor Ort verteilt werden, auf ihre Möglichkeit zur Stimmabgabe hingewiesen werden.

Außerdem würden die Wahlmöglichkeiten „so nah wie möglich zu den Menschen“ gebracht, sagte Hürter. So solle es in allen Orten der Verbandsgemeinde Altenahr sowie in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in den zwei Wochen vor der Bundestagswahl mobile Außenstellen der Verwaltung geben, in denen die Wahlberechtigten Briefwahl beantragen und direkt vor Ort wählen können.

Bundestagswahl unter Pandemie-Bedingungen

Eine „größere logistische Vorbereitung“ sei auch angesichts der Corona-Pandemie notwendig, sagte Thiel. Dabei habe man Vorkehrungen getroffen für drei mögliche Szenarien. Er sei „guter Dinge“, dass die Wahl auch unter Pandemiebedingungen „gesundheitlich sicher“ stattfinden könne – für die Wahlberechtigten wie für die Hunderttausenden Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Thiel zufolge sollen auch Ungeimpfte und Ungetestete vor Ort ihre Kreuzchen setzen können. Zwar solle nach den aktuellen Corona-Verordnungen in allen Ländern eine Maskenpflicht beim Betreten von Wahllokalen gelten. Ausgeschlossen vom Wahlrecht werde jedoch niemand. Angesichts der Pandemie rechne er zudem mit einem deutlichen Zuwachs an Briefwählerinnen und Briefwählern. Dabei sei die Briefwahl „genauso demokratisch legitimiert“ wie die Urnenwahl.

Kampf gegen Fake News

Zentral für das Vertrauen in die Bundestagswahl seien auch die Themen Sicherheit und Transparenz. Die Wahlorgane seien alle unabhängig und der Wahlvorgang öffentlich, betonte der Bundeswahlleiter. Ohne Technik käme eine solche Wahl zwar nicht aus. Jedoch seien die Systeme mehrfach gesichert.

Außerdem werde das endgültige amtliche Wahlergebnis einige Wochen nach dem Wahltag „oldschool“ anhand der förmlichen Niederschriften der einzelnen Wahlvorstände ermittelt. Eine Beeinflussung etwa durch einen Cyberangriff sei folglich ausgeschlossen. Ein wichtiger Aspekt sei zudem das Bekämpfen von Desinformationen. „Wir tun viel gegen Fake News im Netz“, sagte der Bundeswahlleiter. An die rund 60 Millionen Wahlberechtigten appellierte Thiel, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Schließlich sei eine hohe Wahlbeteiligung wesentlich für die Legitimation des Bundestages. (irs/31.08.2021).