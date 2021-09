Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble appelliert an die Wahlberechtigten, bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, 26. September 2021, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen (Video). „Nur wer zur Wahl geht, bestimmt, wer künftig im Bundestag vertreten ist. Wer zur Wahl geht, entscheidet mit, welchen Weg unser Land einschlägt. Überlassen Sie das nicht den anderen“, sagt Schäuble in seinem Wahlaufruf: „Machen Sie am 26. September von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Nutzen Sie Ihre Stimme!“