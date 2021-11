Vor 30 Jahren, am 14. November 1991, verabschiedete der erste gesamtdeutsche Bundestag mit großer Mehrheit das Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (12/723, 12/1093, 12/1540). Das Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) regelt die Erfassung, Erschließung, Verwaltung und Verwendung der Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit und seiner Vorläufer- und Nachfolgeorganisationen (Staatssicherheitsdienst) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR).

Mit der Verabschiedung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes erfülle der Deutsche Bundestag eine wichtige Forderung des Einigungsvertrages. Es sei ein Beitrag zur Förderung des inneren Friedens in den neuen Bundesländern. Voraussetzung für Versöhnung sei das Wissen um die eigene Akte, die Möglichkeit, durch Kenntnis der wahren Spitzel endlich wieder Vertrauen in den Freundes- und Bekanntenkreis einkehren zu lassen, warb der Vorsitzende des Unterausschusses für das Stasi-Unterlagen-Gesetz, Hartmut Büttner (CDU/CSU) für den gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU/CSU, SPD und FDP (12/723).

„Jeder Bürger hat das Recht, Auskunft zu bekommen, ob in den Stasi-Unterlagen Informationen zu seiner Person enthalten sind. Er darf Einsicht nehmen und kann sich auch eine Kopie seiner Akte herausgeben lassen“, betonte Büttner.

Recht der Betroffenen auf Akteneinsicht

Wie mit dem Erbe der Staatssicherheit umzugehen sei, ob Akten vernichtet, archiviert oder zugänglich gemacht werden sollten, darüber hatte es zunächst in Ost und West sehr unterschiedliche Ansichten gegeben. Ende 1990 und Anfang 1991 gab es noch viele Stimmen, die eine Vernichtung des Aktenmaterials forderten. Auch der damalige Innenminister der Bundesrepublik, Dr. Wolfgang Schäuble (CDU), gehörte dazu.

Einerseits sollte verhindert werden, dass mit hochbrisantem Material weiteres Unheil angerichtet würde. Andererseits wollte man Untaten und Funktionsweise des Repressionsapparates aufdecken. Und viele Betroffene verlangten Aufklärung darüber, Opfer welcher Machenschaften sie geworden und wer die Täter gewesen waren. Gegen eine Vernichtung der Unterlagen sprachen vor allem die Belange der Opfer.

Zur Sicherung der Unterlagen und um damit die politische, historische und juristische Aufarbeitung der Tätigkeit des MfS zu ermöglichen, hatte die DDR-Volkskammer am 24. August 1990 das „Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit“, verabschiedet. Darin hatten die Volksvertreter unter anderem den Schutz der Opfer vor Missbrauch der über sie gesammelten Informationen, die Nutzung der Daten für Sicherheitsüberprüfungen und das Recht der Betroffenen auf Akteneinsicht bestimmt.

Das Gesetz wurde zwar nicht in den Einigungsvertrag übernommen. Die Abgeordneten der Volkskammer setzten jedoch in einer Zusatzerklärung zum Einigungsvertrag durch, dass die Regelungen dieses Gesetzes in einem künftigen gemeinsamen Gesetz umfassend zu berücksichtigen seien.

„Schwieriges Neuland“

In monatelangen Beratungen hatten sich CDU/CSU, SPD und FDP auf einen gemeinsamen interfraktionellen Gesetzentwurf geeinigt. Nach eigener Aussage hatten Sie dabei schwieriges Neuland zu betreten.

Der FDP-Abgeordnete Dr. Jürgen Schmieder bezeichnete das Gesetz als gesetzgeberische Schwerstarbeit, als eine echte Pioniertat, da etwas Vergleichbares nicht existiere. „Eigentlich ist dieses Gesetz ein Experiment“ konstatierte der frühere Stellvertreter der Volkskammerpräsidentin. In der Debatte und Abstimmung zum Volkskammerbeschluss vom 24. August 1990 hatte er den Vorsitz inne. Als „ein Wagnis“ bezeichnete es der SPD-Parlamentarier Dr. Dieter Wiefelspütz. Der Vorsitzende des Innenausschusses Hans Gottfried Bernrath (SPD) betonte, dass es sich hierbei um eine „völlig neue Rechtsmaterie“ gehandelt habe, bei der die schwierige Balance widerstreitender Interessen zu bewältigen war.

Zäher Diskussions- und Lernprozess

Auf der einen Seite stand das Unbehagen, illegal gesammelte Informationen öffentlich zu machen, auf der anderen Seite der Wunsch nach einer umfassenden Aufarbeitung des Stasi-Erbes. Durch bundesdeutsche Stellen hätten die unrechtmäßig entstanden Akten der Staatssicherheit eigentlich von Amts wegen vernichtet werden müssen, beschrieb der sächsische SPD-Abgeordnete Rolf Schwanitz diesen Konflikt.

Bis zu „einer Position der Öffnung und des Zugangs“ sei es ein langwieriger und zäher Diskussions- und Lernprozess gewesen. Trotzdem sei es gelungen, „dieses Vorhaben interfraktionell zu tragen“, betonte der Berichterstatter des Innenausschusses.

Schutz der Betroffenen

Abzuwägen war vor allem zwischen den berechtigten Interessen der Opfer auf Aufklärung und Datenschutzinteressen. Eine weitere Schwierigkeit lag darin, eventuellem Datenmissbrauch vorzubeugen. Unter dem Gesichtspunkt der Öffnung der Akten stand der Schutz der Betroffenen im Mittelpunkt der Beratungen, erläuterte Bernrath die Zielsetzung des Gesetzentwurfs.

„Alle anderen Interessen und Begehrlichkeiten“, betonte auch Büttner, „müssen dahinter zurückstehen“. Die Mitglieder des Innenausschusses wehrten sich vor allem auch gegen den im Vorfeld der Abstimmung in den Medien vielfach erhobenen Vorwurf der Beschneidung der Pressefreiheit. Rechtswidrig zustande gekommene Akten müssen mit besonderen Schutzvorschriften ausgestattet sein, verteidigte der Vorsitzende des Unterausschusses für das Stasi-Unterlagen-Gesetz den Gesetzentwurf.

„Ein Stück geklautes Privatleben“

Ingrid Köppe, Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, begrüßte zwar, dass die Stasi-Opfer „endlich“ ein „grundsätzliches Auskunfts- und Einsichtsrecht“ in ihre Akten hätten. Gleichzeitig kritisierte sie aber, dass durch dieses Gesetz Belange Betroffener verletzt würden. Politiker hätten zwar begriffen, so die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, „dass die Stasi-Opfer ein Recht darauf haben, die Namen derjenigen zu erfahren, von denen sie bespitzelt wurden“. Niemand außer den Betroffenen selbst dürfe aber ohne ihre Einwilligung Einsicht in diese Akten haben, betonte die Abgeordnete.

Als „ein Stück geklautes Privatleben, gestohlen durch Stasi-Bespitzelungen“, gehörten die Unterlagen den Betroffenen, begründete sie ihre Haltung. Vor diesem Hintergrund kritisierten Bündnis 90/Die Grünen vor allem den möglichen Zugang der Geheimdienste zu den Stasi-Unterlagen, aber auch, dass „Behörden Opferakten nutzen können“. Bündnis 90/Die Grünen und die PDS/Linke Liste lehnten den Gesetzentwurf ab.

Stasi-Unterlagen-Archiv ins Bundesarchiv überführt

Das Stasiunterlagengesetz bildete die Rechtsgrundlage für die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU). Mit Inkrafttreten des Stasi-Unterlagen-Gesetzes am 29. Dezember 1991 wurde Joachim Gauck der erste Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Ihm folgten im Oktober 2000 Marianne Birthler und im Januar 2011 Roland Jahn. Zum 17. Juni 2021 wurde das Stasi-Unterlagen-Archiv in das Bundesarchiv überführt und das Amt einer Ombudsperson für die Opfer der SED-Diktatur und der kommunistischen Gewaltherrschaft beim Deutschen Bundestag eingeführt.

Den gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen „zur Änderung des Bundesarchivgesetzes, des Stasi-Unterlagen-Gesetzes und zur Einrichtung einer oder eines SED-Opferbeauftragten“ (19/23709) in der vom Ausschuss für Kultur und Medien geänderten Fassung (19/24484) hatte der Bundestag am 19. November 2020 gebilligt. In das neu geschaffene Amt haben die Abgeordneten für fünf Jahre die gebürtige Rügenerin Evelyn Zupke gewählt.

Das am 14. November 1991 vom Deutschen Bundestag verabschiedete Stasi-Unterlagen-Gesetz mit seinen Novellierungen gilt weiter. Zusammen mit dem Bundesarchivgesetz bildet es die gesetzliche Grundlage für den Zugang zu den Stasi-Unterlagen und definiert die unterschiedlichen Bedingungen für ihre Verwendung. Akteneinsicht ist unverändert möglich.

7,3 Millionen Anträge und Ersuchen

Seit Inkrafttreten des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) am 29. Dezember 1991 haben fast 2,17 Millionen Menschen von ihrem Recht auf persönliche Akteneinsicht Gebrauch gemacht. 111 Kilometer Stasi-Unterlagen stehen für die Recherche zur Verfügung.

Insgesamt sind bisher mehr als 7,3 Millionen Anträge und Ersuchen eingegangen. Im Jahr 2021 haben bisher 16.676 Bürgerinnen und Bürger einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. (klz/08.11.2021)