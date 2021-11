Nach dem Willen der Linksfraktion sollen Hartz-IV-Empfänger in Zukunft mehr Geld erhalten.

Liveübertragung: Donnerstag, 18. November, 13 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 18. November 2021, mit den Hartz-IV-Regelsätzen. Grundlage der Debatte ist ein Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Regelsätze an Inflation anpassen – Existenzminimum schützen und Kaufkraftverlust bei Hartz IV verhindern“. Für die Aussprache im Plenum ist eine gute halbe Stunde eingeplant. Ob über den Antrag, der noch nicht vorliegt, im Anschluss direkt abgestimmt wird oder ob er zur weiteren Beratung an den Hauptausschuss überwiesen wird, ist noch offen. (irs/12.11.2021)