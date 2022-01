Liveübertragung: Donnerstag, 27. Januar, 15.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 27. Januar 2022, erstmals über einen angekündigten Antrag der AfD-Fraktion zur Impflicht. Die Fraktion fordert darin, keine gesetzliche Impfpflicht gegen das Covid-19-Virus einzuführen. Der Antrag soll im Anschluss an die halbstündige Debatte an den Gesundheitsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden. (eis/17.01.2022)