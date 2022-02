Die derzeitige Lage in Mali ist das Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag.

Liveübertragung: Freitag, 18. Februar, 14.50 Uhr

Auf Verlangen der AfD berät der Bundestag am Freitag, 18. Februar 2022, in einer Aktuellen Stunde über das Thema „Bundeswehreinsätze in Mali beenden“. Für die Aussprache ist eine Stunde vorgesehen. (eis/17.02.2022)