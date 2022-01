Liveübertragung: Donnerstag, 17. Februar, 10.20 Uhr

Ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Stabilitätsunion statt Schuldenunion – Stabilitäts- und Wachstumspakt festigen, fiskalpolitische Disziplin in Europa sichern“ steht am Donnerstag, 17. Februar 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages. Ob der Antrag nach der gut einstündigen Debatte sofort abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird, ist derzeit noch unklar. (hau/31.01.2022)