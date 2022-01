Liveübertragung: Donnerstag, 17. Februar, 16.10 Uhr

„Kraftstoffpreise senken – Wirtschaft unterstützen – Wirtschaftskrise verhindern“ lautet der Titel eines Antrages, den die AfD-Fraktion angekündigt hat. Der Bundestag wird über die Vorlage am Donnerstag, 17. Februar 2022, beraten. Im Anschluss an die halbstündige Debatte soll der Antrag an die mitberatenden Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung bei den Beratungen soll der Wirtschaftsausschuss innehaben. (hau/31.01.2022)