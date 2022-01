Bundestag beschäftigt sich in einer Debatte mit Zinsregeln im Steuerrecht.

Liveübertragung: Donnerstag, 17. Februar, 15.30 Uhr

Die CDU/CSU-Fraktion will einen Antrag mit dem Titel „Zinsregeln im Steuerrecht wirklichkeitsnah anpassen“ einbringen. Durch den Bundestag beraten werden soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag am Donnerstag, 17. Februar 2022. Nach halbstündiger Debatte ist die Überweisung an den federführenden Finanzausschuss geplant. (hau/31.01.2022)