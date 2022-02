Der Petitionsausschuss wird am Montag, 14. Februar 2022, unter Vorsitz von Martina Stamm Fibich (SPD) erstmals in dieser Legislaturperiode öffentlich tagen. Drei Petitionen, die jeweils mehr als 50.000-mal innerhalb von vier Wochen mitgezeichnet wurden und damit das für eine öffentliche Behandlung benötigte Quorum erfüllt haben, stehen auf der Tagesordnung. Ab 12 Uhr wird es im Anhörungssaal des Elisabeth-Lüders Hauses um die Situation der am chronischen Erschöpfungssyndrom (ME/CSF) Erkrankten gehen (ID 122600). Die Forderung nach Einführung von Flächentests zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und zum E-Rezept wird im Anschluss ab 13 Uhr diskutiert (ID 126863). Ab 14 Uhr schließlich beraten die Abgeordneten eine Petition, die die Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden durch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zum Ziel hat (ID 125051).

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Chronisches Erschöpfungssyndrom „vernachlässigte Erkrankung“

Aufmerksamkeit für die Probleme der am chronischen Erschöpfungssyndrom (ME/CSF) erkrankten Menschen will der Petent Daniel Loy schaffen. Loy, selbst an ME/CSF erkrankt, verweist in seiner Eingabe darauf, dass ME/CFS seit 1969 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Erkrankung des Nervensystems klassifiziert sei. Die Anzahl der im Inland an ME/CFS Erkrankten werde auf rund 250.000 geschätzt und treffe häufig junge Menschen.

Der Petent spricht zugleich von einer vernachlässigten Erkrankung, „die trotz Häufigkeit und Schwere beispielsweise an keiner deutschen Universität Bestandteil des Curriculums und dementsprechend auch ärztlicherseits kaum bekannt ist“.

Aufnahme in Liste für ambulante spezialfachärztliche Versorgung

Ein wohl noch größeres Problem besteht seiner Auffassung nach aber darin, dass die Erkrankung selbst bei richtiger Diagnose hinsichtlich ihrer Schwere, Komplexität und dem Maß der Beeinträchtigungen „meist vollständig verkannt wird“. Das breite Symptombild von ME/CFS führe dazu, dass zwei Drittel der Betroffenen dauerhaft arbeitsunfähig seien und ein Viertel sogar Haus oder Bett nicht mehr verlassen könnten. Die gesundheitsbedingte Lebensqualität der Erkrankten liege nach Studien im Durchschnitt noch unter der weitaus bekannterer Krankheitsbilder wie etwa Lungenkrebs, Schlaganfall oder Multiple Sklerose.

Dennoch würden oftmals die von ME/CFS ausgelösten Beschwerden fälschlich als „mild, imaginär oder psychosomatischer und überwindbarer Natur“ eingeordnet. Als Folge erhielten die Kranken weder medizinisch noch sozialrechtlich angemessene Versorgung. Das müsse sich ändern, fordert der Petent. Insbesondere spricht er sich für die Aufnahme von ME/CFS in die Liste der Krankheiten auf, die laut Paragraf 116b SGB V „eine spezielle Qualifikation, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstattungen erfordern“.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und E-Rezept

Die Vorsitzende der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), Dr. Petra Reis-Berkowicz, verlangt eine zwölfmonatige Testphase für die Telematikinfrastruktur-Lösungen (TI) zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und zum E-Rezept. Jährlich würden in Deutschland etwa 77 Millionen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und rund 500 Millionen Rezepte ausgestellt, heißt es in ihrer Petition. Benötige ein Patient eines dieser Formulare, müsse er sich auf eine zügige, reibungslose und vertrauenswürdige Ausstellung verlassen können. Gleichzeitig müssten Krankenkasse beziehungsweise Apotheke das Formular ohne Zwischenfälle erhalten und unbeschwert verarbeiten können.

Diese für Patienten, Ärzte, Apotheken und Krankenkassen hoch kritischen Massenanwendungen würden gemäß aktueller Gesetzeslage in ganz Deutschland „ohne angemessene Testphasen“ als digitale Prozesse innerhalb der TI eingeführt, kritisiert die Allgemeinmedizinerin. „Diese revolutionären Verfahren verursachen massive Umstellungen in den Abläufen von Arztpraxen, Apotheken und Krankenkassen“, schreibt sie und fordert eine Testphase, „an der sich die Anwender freiwillig beteiligen können“.

Bundestag soll Völkermord an den Jesiden durch IS-Terror anerkennen

Um die Anerkennung des Völkermordes an den Jesiden durch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) im Jahr 2014 geht es Gohdar Alkaidy, Co-Vorsitzender der Stelle für Jesidische Angelegenheiten in Berlin. Am 3. August 2021 habe sich der Völkermord an den Jesiden durch den IS zum siebten Mal gejährt. Am besagten Tag des Jahres 2014 habe die Terrororganisation eine groß angelegte militärische Offensive gegen die traditionell von Jesiden bevölkerten Gebiete im Norden des Irak geführt. Dabei seien mehr als 5.000 Menschen getötet sowie 7.000 verschleppt und entführt worden, heißt es in der Petition. „Bis zum heutigen Tag sind noch immer mehr als 2.000 Frauen und Mädchen vermisst.“

Regierungen und Gremien verschiedener Länder sowie Institutionen hätten den Völkermord an den Jesiden bereits anerkannt oder hätten Resolutionen zur Anerkennung des Völkermords an den Jesiden verabschiedet. Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland „die größte jesidische Diasporagemeinde weltweit“ beheimatet sei, müsse nun auch der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkennen, fordert Gohdar Alkaidy.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/08.02.2022)