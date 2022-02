Liveübertragung: Donnerstag, 17. März, 10.20 Uhr

Der Deutsche Bundestag debattiert über die Beschleunigung von Verkehrsprojekten am Donnerstag, 17. März 2022. Grundlage dafür ist ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Mobilität sicherstellen – Verkehrsprojekte beschleunigen“. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob der Antrag im Anschluss an die 70-minütige Debatte sofort abgestimmt oder zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen wird. (hau(22.02.2022)