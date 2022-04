Der Bundestag berät über einen Antrag mit dem Titel „Gegen Anfeindungen russischsprachiger Menschen in Deutschland“.

Der Bundestag hat von der Tagesordnung abgesetzt einen angekündigten Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Gegen Anfeindungen russischsprachiger Menschen in Deutschland“, den die Abgeordneten am Donnerstag, 7. April 2022, beraten sollten. Nach knapp 30-minütiger Debatte sollte die Vorlage an die mitberatenden Ausschüsse überwiesen werden. Die dafür vorgesehene Federführung war zwischen den Ausschüssen für Menschenrechte, Inneres oder Kultur noch offen. (eis/05.04.2022)