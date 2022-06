Deutscher Bundestag - Antrag zu Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen

Das Parlament diskutiert über die Forderung nach einem Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen.

„Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen“ lautet der von der Tagesordnung abgesetzte Titel eines von der AfD-Fraktion avisierten Antrags, der am Freitag, 13. Mai 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach 40-minütiger Debatte sollte der noch nicht vorliegende Antrag an den federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/10.05.2022)