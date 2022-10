Modell des Bundeskanzleramts in Berlin mit geplantem Erweiterungsbau.

Liveübertragung: Mittwoch, 9. November, 17.05 Uhr

Die Bundesregierung will die Zuständigkeiten bei Baumaßnahmen des Bundes neu ordnen und einen „zukunftsfähigen Bundesbau“ aufstellen. Der dazu angekündigte Gesetzenzwurf „zur Modernisierung des Bundesbaus“ steht am Mittwoch, 9. November 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach 40-minütiger Debatte soll er zur weiteren Beratung an den federführenden Haushaltsauschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Bundesbau brauche eine Neuaufstellung und Vereinfachung, um den bestehenden und künftigen Herausforderungen, etwa der energetischen Modernisierung des Gebäudebestandes auf dem Weg zur klimaneutralen Bundesverwaltung, den wachsenden Bedarfen an Bundesbauten und dem Werterhalt, gerecht werden zu können, schreibt die Bundesregierung. Der Bundesbau müsse schneller und effizienter werden.

Deshalb solle die Zuständigkeit für die zivilen Baumaßnahmen des Bundes als originäre Aufgabe auf die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übertragen werden. Ausgenommen davon seien jene Bauten, die in der Zuständigkeit des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) verbleiben. Um die wachsenden Aufgaben des Bundes im zivilen Bundesbau besser bewältigen zu können, soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung die BImA diese künftig mit mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung wahrnehmen. Hierzu werde die ministerielle Steuerung der BImA auf die Rechtsaufsicht beschränkt und der Verwaltungsrat der BImA als Beschlussorgan mit neuen Aufgaben und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet und damit aufgewertet.

Im Sinne der Beschleunigung und Effizienz solle auch dem BBR bei der Durchführung von Bauaufgaben mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung eingeräumt werden. Dies werde durch eine entsprechende Ausgestaltung und Verschlankung der ministeriellen Aufsicht erreicht. Im Ergebnis sollen daher Verfahren und Strukturen vereinfacht und effizient gestaltet, Prozessschritte optimiert und die Eigenverantwortung vor Ort gestärkt werden, teilt die Regierung mit. (hau/24.10.2022)