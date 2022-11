Der Verkehrsausschuss befasst sich am Montag, 28. November 2022, mit dem Regionalisierungsgesetz. Konkret soll es um das geplante 49-Euro-Ticket für den Regional- und Nahverkehr gehen. Grundlage der Sitzung ist der Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes – vorbehaltlich, dass die Vorlage zuvor in den Bundestag eingebracht und zur weiteren Beratung in den Verkehrsausschuss überwiesen wird. Die öffentliche Anhörung beginnt um 16 Uhr im Saal E.400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert rund zwei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.