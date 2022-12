Die Unionsfraktion will den Hafenstandort Deutschland stärken.

Liveübertragung: Mittwoch, 14. Dezember, 18.15 Uhr

Die CDU/CDU-Fraktion will den Hafenstandort Deutschland stärken. Ein dazu angekündigter Antrag steht am Mittwoch, 14. Dezember 2022, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach 40-minütiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag für die weiteren Beratungen an den federführenden Verkehrsausschuss überwiesen werden. (hau/05.12.2022)