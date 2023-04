Liveübertragung: Mittwoch, 19. April, 16.30 Uhr

Die Bundeswehr soll sich an der neuen von der Europäischen Union geführten militärischen Partnerschaftsmission EUMPM in Niger beteiligen. Das sieht ein Antrag der Bundesregierung vor, der am Mittwoch, 19. April 2023, erstmals durch den Bundestag beraten wird. Nach 40-minütiger Debatte soll der Antrag zur weiteren Beratung an den federführenden Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden.

Antrag der Bundesregierung

EUMPM Niger soll laut Bundesregierung zum Aufbau der nigrischen Streitkräfte beitragen. Vorgesehen ist, die Einrichtung eines Zentrums zur Ausbildung der Techniker der Streitkräfte zu unterstützen, Spezialisten der nigrischen Streitkräfte durch mobile Teams zu beraten sowie fachlich auszubilden und beim Aufbau eines neuen Führungsunterstützungsbataillons zu helfen.

Der deutsche Beitrag umfasst dabei die Beteiligung an den Führungsstrukturen der Mission vor Ort. Außerdem sollen - zeitlich befristet - mobile Teams bereitgestellt werden. Das Mandat soll bis zum 31. Mai 2024 erteilt werden. Bis zu 60 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sollen eingesetzt werden können. (hau/03.04.2023)