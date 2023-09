Liveübertragung: Donnerstag, 21. September, 15.20 Uhr

Ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Vorschaltgesetz jetzt beschließen und kalte Strukturbereinigung in der deutschen Krankenhauslandschaft verhindern“ steht am Donnerstag, 21. September 2023, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach 40-minütiger Debatte ist die Überweisung an den federführenden Gesundheitssauschuss zur weiteren Beratung geplant. (hau/11.09.2023)