Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Abschaffung der CO 2 -Bepreisung statt Erhöhung zum 1. Januar 2025“ steht am Mittwoch, 6. November 2024, auf der Tagesordnung. Nach 40-minütiger Debatte soll der Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Klimaschutz und Energie sein. (hau/21.10.2024)